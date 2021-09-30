Головні новини 30 вересня: "слуги" хочуть відправити Разумкова у відставку, Лукашенко говорить про підтримку Росії в разі війни

Арахамія подав документи для відставки Разумкова - навіть двічі, Лукашенко обіцяє союз з Путіним і підтримку Росії в разі війни, невакцинованих чиновників і вчителів відсторонять від роботи без збереження зарплати, - головні новини 30 вересня.

"СН" збирається відправити Разумкова у відставку

Ще вчора спікер ВР називав свою можливу відставку "кулуарними розмовами", а сьогодні глава фракції "СН" Давид Арахамія подав необхідне для цього звернення. Двічі: спочатку від імені партії, потім від себе особисто. Прессекретар президента стверджує, що Зеленський тут ні при чому. Разумков вважає, що на його місце хочуть поставити Стефанчука.

ЄС розкритикував Україну за корупцію

"Можете повідомити своєму президенту, що ситуація з корупцією в Україні не порівнянна з жодною з країн Євросоюзу", - заявив аудитор Юхан Партс, який готував для Європейської рахункової палати звіт про боротьбу з корупцією в нашій країні.

Лукашенко говорить про підтримку Росії в разі війни

"У разі конфлікту, ми це не приховуємо, нас вся західна частина Збройних Сил Росії буде підтримувати. Я вас не лякаю. Я просто вам нагадую те, про що ми постійно говоримо", - заявив він в інтерв'ю CNN. При цьому він заявив, що Білорусь не збирається приєднуватися до РФ - мовляв, це все "вигадка колективного Заходу".

Семенченко припинив голодування

Другий підозрюваний у справі екснардепа, позаштатний агент НАБУ Євген Шевченко повідомив, що після перевірки з Офісу омбудсмена Семенченка перевели з СІЗО СБУ до Лук'янівського СІЗО, "де він зараз і перебуває в карантинному корпусі і під наглядом лікарів відновлює процес прийому їжі". Семенченко голодував 60 днів.

Ціна на газ в Європі побила рекорд

1000 кубометрів тепер коштує $1102 - а лише кілька днів тому всі жахалися ціною $1000.

Вчителів і чиновників, які відмовилися вакцинуватися, відсторонять від роботи

Звільняти їх при цьому ніхто не буде, але і зарплату платити теж не будуть, - в усякому разі, так обіцяє міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Нові правила дорожнього руху

Кабмін схвалив проєкт змін до правил дорожнього руху. Переважно вони стосуються руху велосипедів. Крім цього, вводять нові дорожні знаки та нову розмітку.