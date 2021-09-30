Водій побив інспектора парковки в Києві - йому загрожує до 5 років позбавлення волі, - Нацполіція
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі столичної поліції.
У повідомленні зазначається: "У поліцію Києва надійшло повідомлення про те, що невідомий на вулиці Генерала Алмазова завдав тілесних ушкоджень інспектору з паркування. Після чого чоловік утік з місця події на авто".
Як з'ясувалося, водій автомобіля "Шкода" припаркувався у другій смузі, чим зупинив рух транспорту, який рухався позаду.
Інспектор із паркування, який перебував неподалік, побачив порушення і почав складати постанову на порушника. У цей момент водій авто і завдав удару в обличчя паркувальнику.
Менше ніж через 2 години поліцейські Печерського управління поліції встановили і затримали водія, 1985 року народження, в порядку статті 298-2 Кримінального процесуального кодексу України.
Відділом дізнання Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження".