БЕБ не запрацює ні цього року, ні на початку наступного, - голова ГО "Рада громадського контролю" Шрам

Вчасно запустити роботу Бюро економічної безпеки було неможливо з об'єктивних причин. Але призначений його керівником Вадим Мельник все одно обіцяв це зробити.

Про це пише у Фейсбуці голова громадської організації "Рада громадського контролю" Олег Шрам, інформує Цензор.НЕТ.

Він опублікував відповідь Міністерства юстиції, згідно з якою документи для державної реєстрації Бюро економічної безпеки України ще не надходили.

Шрам нагадав, що Мельник був призначений директором Бюро 20 серпня. Після призначення він обіцяв, що БЕБ запрацює з 25 вересня. Зробити це було неможливо з об'єктивних причин: для початку роботи потрібно було провести конкурс, призначити в штат як мінімум 30% співробітників, розробити і затвердити необхідні документи.

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Тепер Мельник стверджує, що БЕБ запрацює до 25 листопада. Шрам вважає, що і цей термін - нереальний.

"Минулого тижня він анонсував, що вже цього тижня стартують конкурсні процедури, а вчора - про те, що вже сформовано кваліфікаційні вимоги до аналітиків, детективів-аналітиків, IT-фахівців. Однак до сьогодні у відкритому доступі так і не з'явилося жодного нормативно-правового акту, необхідного для проведення конкурсів", - пише Шрам. А крім цього потрібно зареєструвати нормативно-правові акти.

"Сподіваюся, хоч тепер для всіх стане очевидним, що це Бюро як цього року, так і на початку наступного не запрацює. Говорити про ставлення до заяв директора БЕБ В. Мельника про те, коли запрацює Бюро і коли будуть запущені конкурси, думаю, буде зайвим", - підсумував Шрам.