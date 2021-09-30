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Якщо людина більше не слуга народу – її буде замінено, - Арахамія про Разумкова

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Якщо людина більше не слуга народу – її буде замінено, - Арахамія про Разумкова
Спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова можуть замінити, якщо у нього виникають розбіжності з монобільшістю партії

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі програми "Народ проти" на телеканалі "Україна 24" в четвер.

"Крісло спікера фактично належить "Слузі народу" станом на зараз. Чинний спікер був делегований туди від "Слуги народу"... Якщо людина більше не "слуга народу", не збігаються у неї думки зі "Слугою народу", тоді її просто буде замінено, як і інші посади, наприклад, у Кабінеті міністрів", - сказав Арахамія.

Як повідомлялося, лист про відкликання голови парламенту було направлено головою депутатської фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією саме від депутатської фракції, а не від імені народного депутата.

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Топ коментарі

  • Uzer Uzer
    Если человек больше не слуга Коломойского - он буде заменен,- Арахамия о Разумкове Источник:
  • Игорь Монахов
    Каждый раз удивляешься тупости Зе и Ко, и каждый раз думаешь. Ну это уже абзац. Но приходит новый день и новое дно. Арахамия заявил - Что коррупция вшита в ДНК украинцев. Это что? Явка с повинной, типа мы не можем вместе с Зеленым не воровать. ДНК оно такое. (с)
  • kelt kant
    если человек вдруг начал думать, шевелить мозгами и высказывать свое собственное мнение, то это уже не "слуга народа"...
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