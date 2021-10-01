Законопроєкт про захист політв'язнів ухвалять на початку 2022 року, - комітет

Законопроєкт про правовий і соціальний захист політв'язнів можуть ухвалити на початку 2022 року. Про це заявив народний депутат, голова Комітету з прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин Дмитро Лубинець.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі Hromadske radio.

"За процедурою, після реєстрації будь-якого законопроєкту впродовж двох тижнів будь-який народний депутат може подати альтернативний проєкт закону до основного. Наступним етапом роботи є підготовка розгляду основного законопроєкту у профільному комітеті", - вважає народний депутат.

На його думку, якщо працювати максимально швидко, то законопроєкт про соціальний і правовий захист політв'язнів можна ухвалити вже на початку наступного року.

"Після розгляду законопроєкту на комітеті Головне науково-експертне управління готує свій висновок щодо нього. Тоді проєкт закону виносять до зали ВР. Будемо сподіватися, що до сесійної зали він потрапить максимально швидко. Тоді відбувається аналогічна до законопроєктної процедура щодо поправок. Якщо робити все максимально швидко і є політична воля, а як правило законопроєкти, подані президентом, голосують швидко, то думаю, цей законопроєкт можливо ухвалять на початку наступного року", — пояснив голова профільного комітету.

Законопроєкт про соціальний і правовий захист політв'язнів у парламент вніс президент.

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