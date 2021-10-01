Суд у Гаазі розпочне розгляд справи про захоплення Росією українських катерів 11 жовтня, - Кулеба

Арбітражний трибунал Міжнародного Суду ООН у Гаазі з 11 жовтня 2021 року розпочне розгляд справи про захоплення Росією українських кораблів - бронекатерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу" - і 24 членів їхніх екіпажів у Керченській протоці в листопаді 2018 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Twitter.

Кулеба зазначив, що Україна в ході судового розгляду доводитиме протиправність дій РФ, яка атакувала українські кораблі, які мирно рухалися. Кулеба додав, що сподівається на притягнення Росії до відповідальності за українським позовом.

"Справа дуже важлива для України. Ми доводимо протиправність поведінки РФ щодо нашої держави, незаконність затримання й утримання українських військових кораблів і протиправного судилища проти наших моряків, які 9 місяців провели в російській в'язниці. Справа також визначальна для світу, оскільки Україна доводить фактами і юридичними позиції, що абсолютний імунітет військових кораблів є основоположним принципом і обов'язком відповідно до міжнародного морського права, має дотримуватися всіма країнами, а його порушення карається", - написав міністр.

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