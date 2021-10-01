Суд у Гаазі розпочне розгляд справи про захоплення Росією українських катерів 11 жовтня, - Кулеба
Як передає Цензор.НЕТ, про це написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Twitter.
Кулеба зазначив, що Україна в ході судового розгляду доводитиме протиправність дій РФ, яка атакувала українські кораблі, які мирно рухалися. Кулеба додав, що сподівається на притягнення Росії до відповідальності за українським позовом.
"Справа дуже важлива для України. Ми доводимо протиправність поведінки РФ щодо нашої держави, незаконність затримання й утримання українських військових кораблів і протиправного судилища проти наших моряків, які 9 місяців провели в російській в'язниці. Справа також визначальна для світу, оскільки Україна доводить фактами і юридичними позиції, що абсолютний імунітет військових кораблів є основоположним принципом і обов'язком відповідно до міжнародного морського права, має дотримуватися всіма країнами, а його порушення карається", - написав міністр.