Разумков готовий відзвітувати про роботу на посаді спікера Ради

Дмитро Разумков заявляє, що готовий за потреби відзвітувати про свою роботу на посаді Голови Верховної Ради України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ про це Голова парламенту Разумков заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

Очільник українського парламенту заявив, що готовий за потреби прозвітувати про свою роботу на посаді Голови Верховної Ради України, оскільки йому точно є про що сказати.

За його словами, "Верховній Раді 9-го скликання вдалося реалізувати багато ініціатив завдяки ефективній діяльності народних депутатів, які сумлінно виконували свою роботу".

Серед головних здобутків Верховної Ради 9-го скликання Голова парламенту назвав - зняття депутатської недоторканності та подолання кнопкодавства.

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"У стінах Верховної Ради було проголосовано багато реформ. І дуже часто це набирало за 300 голосів. Так, не завжди все було просто, але нам вдавалося", - наголосив Разумков.

Голова парламенту також відзначив, що Верховна Рада забезпечила правоохоронні і антикорупційні органи необхідними механізмами для їхньої роботи.

"Саме ми завершили створення Вищого антикорупційного суду. НАБУ, НАЗК, САП, ДБР - забезпечили їх усіма можливими механізмами", - сказав Разумков.

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