В Офісі Президента обговорили впровадження судової реформи

Керівник Офісу глави держави Андрій Єрмак закликав учасників робочої зустрічі щодо судової реформи до відкритого діалогу для якнайшвидшого впровадження необхідних змін.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс Президента.

В Офісі Президента відбулася робоча зустріч за участю послів країн "Великої сімки" (G7) щодо стану імплементації судової реформи в Україні.

Єрмак зазначив, що проведення судової реформи є пріоритетом Президента Володимира Зеленського та його команди.

"Я впевнений, що мета в нас усіх одна – це прозора, чесна, справедлива судова система, яку ми хочемо побудувати в нашій країні. І це неможливо зробити, якщо ми не будемо відкрито, чесно спілкуватися один з одним і вирішувати будь-які питання в колі однодумців і друзів нашої країни", – повідомив Єрмак.

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Керівник Офісу глави вважає вважає, що такі зустрічі – як за участю послів країн G7, так і на технічному рівні – мають стати регулярними.

Єрмак подякував міжнародним партнерам і Раді суддів України за номінування кандидатів до конкурсної комісії для відбору членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Він сподівається, що цей орган незабаром почне роботу.

"І хотів би попросити, щоб усі питання, які є, ми дійсно вирішували на цьому майданчику. Ми проти будь-яких формальних зустрічей, давайте спілкуватися відкрито, критикувати відкрито. Я думаю, що ми всі заклали основу для судової реформи, і сьогодні нарешті нам потрібно всі технічні питання, сумніви, непорозуміння вирішувати відкрито, спільно, із залученням наших міжнародних партнерів", – заявив Єрмак.

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Заступник керівника Офісу Президента Андрій Смирнов повідомив, що судова реформа, яка є однією з найскладніших у країні, зрушила з місця.

Голова Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності при Президенті Сергій Іонушас повідомив, що до списку кандидатів до Етичної Ради були включені відомі іноземні судді у відставці та прокурори, які мають бездоганну ділову репутацію та професійний досвід. Водночас темпи відбору кандидатів не відповідають очікуванням суспільства і пропозиціям глави держави і парламенту.

Іонушас повідомив учасникам засідання про звернення голови Венеціанської комісії Джанні Букіккіо із закликом утриматися від будь-яких дій, що затягують відбір кандидатів і можуть завдати шкоди створенню незалежної судової системи України.

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Він констатував, що Рада суддів досі не визначила трьох кандидатів до Етичної ради. За словами Іонушаса, якщо суддівське самоврядування довго не зможе обрати своїх кандидатів, Верховна Рада буде змушена дати відповідь на цей виклик.

Голова Комітету Верховної Ради України з питань правової політики Андрій Костін закликав не поширювати міфи щодо судової реформи.

"Верховна Рада оголосила конкурс на дві вакантні посади у Вищій раді правосуддя (ВРП), подані документи від 25 кандидатів, серед яких майже половина – чинні судді та судді у відставці, які не бояться перевірки Етичною радою", – повідомив народний депутат.

Також, на його думку, перевірка нових кандидатів до Ради правосуддя і чинних членів ВРП може здійснюватися паралельно Етичною радою, яка має відповідну автономію і може організувати свою роботу таким чином, щоб не ставити під загрозу дієздатність ВРП.

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс вважає, що процес проведення судової реформи має прискоритися, оскільки його нинішній темп не сприяє реалізації необхідних змін.

Голова Ради суддів України Богдан Моніч запевнив, що цей орган попри висловлені ним застереження продовжує рухатися в напрямку виконання вимог законодавства.

Голова Верховного Суду Валентина Данішевська заявила, що судова система хоче змін, але вона не має втратити суб'єктність, а держава не може існувати без судової влади.