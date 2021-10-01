Україна в ОБСЄ: на окупованій Донеччині зафіксовано сучасне російське озброєння, зокрема РЛС "Каста-2Е1"

Україна закликала Росію пояснити, де в Мінських домовленостях щодо мирного врегулювання конфлікту на сході України міститься пункт, який передбачає постачання Росією до ОРДЛО сучасного озброєння і техніки, як, наприклад, нещодавно виявленої РЛС "Каста-2Е1".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", це сталося під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер у Відні.

"23 вересня СММ зафіксувала наявність у тимчасово окупованій Донецькій області сучасної радіолокаційної станції "Каста-2Е1". Чи не міг би російський представник процитувати яке-небудь конкретне положення Мінських угод, що зобов'язує Російську Федерацію поставляти таке складне військове обладнання на окуповані території?", - заявив у своєму виступі Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк.

За його словами, цей черговий доказ наявності сучасної російської військової техніки на українській території, поруч із закриттям спостережної місії ОБСЄ на російсько-українському кордоні, "лише підкреслює потребу в результативних дискусіях у Раді, які б зробили можливим відкриття нових передових патрульних баз та покращення технічних можливостей СММ задля виконання положень Мінських угод, що передбачають постійний моніторинг та верифікацію українсько-російського державного кордону, а також створення зони безпеки на кордоні".

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Очільник української місії в ОБСЄ також вказав на погіршення безпекової ситуації на сході України. "За минулий тиждень СММ зареєструвала 2445 порушень режиму припинення вогню, зокрема 466 вибухів, що на 155% більше порівняно з попереднім тижнем", - зазначив він.

Як відомо, раніше у лютому безпілотник СММ ОБСЄ вже зафіксував російську РЛС 51У6 "Каста-2Е1" на полігоні збройних формувань РФ поблизу Бугаївки на окупованій Луганщині. Ця російська мобільна радіолокаційна станція дециметрового діапазону призначена для виявлення повітряних об’єктів, у тому числі тих, які літають на надмалих висотах. З урахуванням того, що українська авіація не використовується в зоні проведення ООС, експерти припускали, що росіяни розгорнули станцію саме для полювання за БПЛА Місії ОБСЄ.