Один український воїн загинув, ще одного поранено внаслідок російського обстрілу на Донбасі. Ворог застосовував 122-мм артилерію і 120-мм міномети, за добу - 13 порушень "тиші", - штаб
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.
Так, біля Новотошківсього ворожі збройні формуванням двічі обстріляли позиції українських захисників із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Поблизу Кам’янки окупанти двічі вели вогонь з артилерії калібру 122 мм, а також з мінометів калібру 82 мм та 120 мм.
Урайоні населеного пункту Попасна найманці здійснили два обстріли з гранатометів різних систем.
Зі станкових протитанкових гранатометів різних систем ворог вів вогонь у бік Золотого-4 та Катеринівки
Поблизу Світлодарська противник застосував великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
Неподалік Кримського окупанти вели обстріл із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
У районі Павлополя найманці двічі обстріляли позиції ЗСУ із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
У бік Талаківки ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.
"Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям, один - вогнепальне поранення. Військовослужбовець перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – середньої важкості.
Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким героя, який загинув за Україну", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що на обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь, чим змусили ворога припинити вогневу активність.
Водночас станом на 7:00 ранку 1 жовтня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
"Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали в пресцентрі ОС.