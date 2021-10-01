COVID-19: Уперше з квітня кількість інфікованих за добу перевищила 12 тисяч осіб, померли 172 пацієнти
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
"За добу 30 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 12 034 нові підтверджені випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1059, медпрацівників – 248).
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 2637 осіб;
летальних випадків – 172;
одужало – 3264 особи.
За добу протестовано:
методом ПЛР – 89 002 особи,
методом ІФА – 10 265 осіб,
експрес-тестами – 33 178 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 435 413 осіб;
одужало – 2 258 455 осіб;
летальних випадків – 56 446;
проведено ПЛР-тестувань – 12 875 426.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1225), Львівській (794), Запорізькій (770) Донецькій (745) та Дніпропетровській (725) областях", - розповіли в МОЗ.