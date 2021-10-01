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За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 129 533 особи, загалом - 7 072 803, - МОЗ

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За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 129 533 особи, загалом - 7 072 803, - МОЗ
В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 5 674 722 особи.

Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

"129 533 людини вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 30 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 72 268 людей, повністю імунізовані - 57 265 людей.

Протягом доби працювали: 897 мобільних бригад, 2976 пунктів щеплення, 346 центрів вакцинації.

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Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 072 803 людини, з них отримали одну дозу – 7 072 801 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 674 722 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 12 747 523 щеплення", - розповіли в МОЗ.

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 129 533 особи, загалом - 7 072 803, - МОЗ 01
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 129 533 особи, загалом - 7 072 803, - МОЗ 02
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 129 533 особи, загалом - 7 072 803, - МОЗ 03

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Вал Кочин
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  • Гонта Київський
    Сім мільйонів дегенератів, які добровільно перетворили себе на біологічні змінені організми і перестали бути людьми, це багато чи мало? Судячи по результату попередніх виборів, - це ще мало...
  • Олександр САТ РЕМ
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