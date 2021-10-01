Саакашвілі запевняє, що вже перебуває у Грузії. МВС країни не володіє інформацією, - місцеві ЗМІ
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Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі написав у соцмережах, що прибув до Грузії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Доброго ранку Грузіє, вже з Грузії через вісім років", - написав Саакашвілі, якого цитують грузинські ЗМІ.
Своєю чергою в МВС Грузії журналістам заявили, що не мають інформації про перебування Саакашвілі на грузинській території.
Раніше експрезидент Саакашвілі написав у соцмережах, що має намір прибути в Грузію авіарейсом Київ-Тбілісі ввечері 2 жовтня, коли голосування на місцевих виборах буде завершено.
Також представники влади заявляють, що чекають Саакашвілі, щоб доставити його до в’язниці. Грузинська прокуратура обвинувачує Саакашвілі за кількома кримінальними статтями, за двома з яких колишнього президента засуджено.