Саакашвілі запевняє, що вже перебуває у Грузії. МВС країни не володіє інформацією, - місцеві ЗМІ

Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі написав у соцмережах, що прибув до Грузії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Доброго ранку Грузіє, вже з Грузії через вісім років", - написав Саакашвілі, якого цитують грузинські ЗМІ.

Своєю чергою в МВС Грузії журналістам заявили, що не мають інформації про перебування Саакашвілі на грузинській території.

Раніше експрезидент Саакашвілі написав у соцмережах, що має намір прибути в Грузію авіарейсом Київ-Тбілісі ввечері 2 жовтня, коли голосування на місцевих виборах буде завершено.

Також представники влади заявляють, що чекають Саакашвілі, щоб доставити його до в’язниці. Грузинська прокуратура обвинувачує Саакашвілі за кількома кримінальними статтями, за двома з яких колишнього президента засуджено.

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