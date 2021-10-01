Новини

Саакашвілі запевняє, що вже перебуває у Грузії. МВС країни не володіє інформацією, - місцеві ЗМІ

3 36827
Саакашвілі запевняє, що вже перебуває у Грузії. МВС країни не володіє інформацією, - місцеві ЗМІ
Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі написав у соцмережах, що прибув до Грузії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Доброго ранку Грузіє, вже з Грузії через вісім років", - написав Саакашвілі, якого цитують грузинські ЗМІ.

Своєю чергою в МВС Грузії журналістам заявили, що не мають інформації про перебування Саакашвілі на грузинській території.

Раніше експрезидент Саакашвілі написав у соцмережах, що має намір прибути в Грузію авіарейсом Київ-Тбілісі ввечері 2 жовтня, коли голосування на місцевих виборах буде завершено.

Також представники влади заявляють, що чекають Саакашвілі, щоб доставити його до в’язниці. Грузинська прокуратура обвинувачує Саакашвілі за кількома кримінальними статтями, за двома з яких колишнього президента засуджено.

Також читайте: Саакашвілі купив квиток до Тбілісі, попри загрозу арешту. ДОКУМЕНТ

Автор: Наталя Джума

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Gera 123
    Я прибыл в Грузию,радостно сказал Саакашвили,при этом его голодный взгляд не сходил с вывески. "Грузия ресторан", Бердичев.
  • Маша Машева
    О покушении на Шефира никто уже не вспоминает. Перекрыли отставкой Разумкова. Теперь надо надо ослабить внимание от Разумкова и Трускавца..Похоже запустили новое шоу с Саакашвили.
  • Невіруючий Ай Ем
    Кожні 3 дні відволікають увагу дурнів на нову дурню.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини