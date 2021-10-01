"Газпром" почав поставляти газ в Угорщину в обхід України

Російський "Газпром" з 1 жовтня почав поставляти газ в Угорщину за довгостроковим контрактом. Газ проходить через газопровід "Балканський потік" і трубопроводи Південно-Східної Європи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише ТАСС.

Всього було укладено два контракти, сумарним обсягом - до 4,5 млрд куб. м на рік, термін дії кожного з контрактів становить 15 років.

У 2020 році "Газпром" поставив в Угорщину 8,6 млрд куб. м газу. Це другий за величиною показник за останні 12 років.

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Зазначимо, що газ постачають в обхід України.

Як пізніше повідомив оператор ГТС України в Facebook, 1 жовтня 2021 з початку нових газових доби (07:00) "Газпром" зупинив транзит природного газу територією України в напрямку Угорщини.

Також наголошується, що заявки на транзит газу не надійшли, незважаючи на те, що потужності по Україні на вихід до Угорщини законтрактовані на весь газовий рік (з 01.10.2021 по 30.09.2022) у розмірі 24 600 000 куб. м на добу.

"Угорщина протягом десятиліть отримувала газ через територію України, і українська сторона жодного разу не порушувала зобов’язань. Більше того, український маршрут – економічно вигідний, бо є найкоротшим шляхом постачання газу до Угорщини, про це свідчать обсяги торгівлі між компаніями обох країн за останні роки, – зазначає гендиректор ОГТСУ Сергій Макогон. – Монополізація газових маршрутів "Газпромом", яку ми наразі спостерігаємо, ставить питання щодо основоположних принципів функціонування газових ринків ЄС – конкурентності та прозорості. Посилення домінуючого положення одного гравця та використання їм важелів впливу в очевидно політичних цілях на фоні шокуючого зростання цін на газ в Європі має бути зупинено".

Нагадаємо, 27 вересня Угорщина і російський "Газпром" уклали контракт на прямі поставки газу. Україна сказала, що розчарована таким рішенням. Будапешт заявив, що Київ намагається втрутитися у внутрішні угорські справи. МЗС Угорщини викликало посла України, а МЗС України - посла Угорщини. Кулеба попросив угорських партнерів "не розкручувати емоції", Єврокомісія обіцяє перевірити наслідки газового контракту Угорщини і РФ.