Офшорний скандал Зеленського прокоментував позаштатний піар-радник ОП: Тоді бізнес так захищався

В Офісі Президента запевняють, що президент Володимир Зеленський нібито бездоганно виконує всі антикорупційні норми законодавства, а офшорні схеми бізнесу колишніх років пояснюють "особливостями ринку" тих часів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Українська правда" із посиланням на слова радника керівника Офісу Президента, позаштатного піар-радника ОП Михайла Подоляка.

"На мій погляд, необхідно об'єктивно оцінювати будь-яку інформацію. В "офшорному" матеріалі, уточню, мова йде про бізнес-події 2012 року і раніше. Про бізнес, який до речі, абсолютно ніколи не був пов'язаний з державними фінансами або державними адміністративними можливостями. Вельми показово, що журналісти не "накопали" взагалі нічого за період після інавгурації в 2019 році. Це абсолютно чітко свідчить, що президент Зеленський бездоганно виконує всі антикорупційні норми законодавства", - заявив він.

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Так радник президента прокоментував розслідування про офшорні схеми, оприлюднене напередодні.

На думку Подоляка, розслідування про ранні періоди існування бізнесу Кварталу містить "масу припущень, припущень і конспірологічних прив'язок".

За його словами, практично в повному обсязі все це вже озвучувалася під час передвиборної кампанії 2019 року, опонентом Зеленського Петром Порошенком.

"Реанімувати зараз цю інформацію про частини бізнес-практик 2000-х або першої половини 2010-х років вважаємо дивним. Якщо згадати тодішній формат держави, то при владі були такі люди, як Янукович, в 2012 році міністром економіки у Януковича працював Порошенко. Логічно, що для всіх бізнесів у країні в той час актуальним завданням було - юридично захистити свої компанії і свої кошти від неправомірного вилучення з боку корумпованих чиновників", - зауважив Подоляк.

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Подоляк стверджує, що після того часу в залежності від реформування держави бізнес позбавляється від старих засобів захисту як від надлишкових, а все бізнес-практики "Студії Квартал 95", мовляв, були і залишаються прозорими і "білими". Відповідно, юридичних претензій щодо них ніколи не було і бути не може, заявляє радник президента.

За словами Подоляка, спроби пристебнути історію "Кварталу" до історії "Приватбанку" також не засновані на фактах і є чистою конспірологією.

Він вказує на те, що звинувачення осіб, пов'язаних з "Приватбанком" в махінаціях, датуються часом від 2008 року, але "реальний процесуальний результат розслідувань був досягнутий тільки після зміни влади в 2019 році і завдяки політичному лідерству Володимира Зеленського".

Зазначимо, що радник глави ОП Подоляк раніше працював піарником екснародного депутата і кримінального авторитета Юрія Іванющенка, також відомого як Юра Єнакіївський.

Раніше ЗМІ опублікували розслідування, в якому, зокрема, йдеться про те, що президент Володимир Зеленський і його соратники могли бути причетні до переведення 40 млн доларів від структур, пов'язаних з олігархом Ігорем Коломойським.