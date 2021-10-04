Разумков про боротьбу з олігархами: Мені більше імпонує використовуваний у США механізм. В Україні антикорупційних органів достатньо

В Україні створено достатню кількість державних органів, які мають боротися з корупцією.

Про це сьогодні на брифінгу заявив спікер ВР Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ.

"Докорів сумління через закон по олігархам у мене немає, так, його ухвалив не я, а ВР. Якщо ми говоримо про боротьбу з олігархами, насправді в різних країнах світу була своя технологія. Мені найбільше імпонує і зрозумілий той механізм, який використовується у США. Це серйозне антитрестове антимонопольне законодавство і законодавство про лобізм. Плюс, не забувайте, якщо ми говоримо про корупційний вплив бізнесу на політику, то це ми вже говоримо не про олігархів, а про корупцію. А для корупції у нас створена достатня кількість органів, які з нею мають боротися: і САП, і НАБУ, і НАЗК, і ВАКС і ДБР. У нас вистачає, це комплексне питання. Я максимально швидко готовий цей законопроєкт направити, щоб він набув чинності", - зазначив глава парламенту.

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