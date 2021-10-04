Громадянина України засуджено до трьох років в'язниці за участь у протестах у Мінську

У Білорусі засудили громадянина України до трьох років виправної колонії загального режиму за участь в акціях протесту в Мінську після президентських виборів 2020 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Прокуратура заявила, що громадянин України Ф. в серпні-вересні 2020 року "в ході несанкціонованих масових заходів в центральній частині Мінська разом з іншими особами порушував громадський спокій і блокував рух транспорту, перешкоджав нормальній роботі підприємств і організацій".

Крім того, його звинувачують у створенні і веденні Telegram-чату, в якому планувалося і обговорювалося нанесення протестної символіки і написів на різні елементи міського середовища.

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"Виступаючи в ролі організатора, Ф. підшукав і виготовив знаряддя і засоби злочину, в тому числі аерозольну фарбу в балончиках, кисті, рукавички, розчинник, трафарети. Розподілив ролі виконавців, а також особисто взяв участь в нанесенні на фасади не менше 27 будівель написів і зображень протестного характеру. В результаті таких дій завдано збитків на суму понад 2,5 тис. рублів", - заявили в прокуратурі.

Відтак суд засудив українця до позбавлення волі терміном на 3 роки з відбуванням у виправній колонії в умовах загального режиму і конфіскації мобільного телефону.

Вирок суду не набрав законної сили, він ще може бути оскаржений і опротестований в апеляційному порядку.

Нагадаємо, раніше білоруський сайт "Зеркало" повідомив, що підсудного звуть Михайло Ференц. Він уродженець Донецька, з 2012 року живе в Білорусі. Українця затримали 16 вересня минулого року і спочатку хотіли вислати з Білорусі, але потім передумали.

На суді Михайло відмовився давати свідчення, тому зачитали протоколи допиту, де було написано, що чоловік вирішив створити чат і наносити зображення таргана, "Погоні" і написи "Дави режим дорогою". Знайомим писав радикальні речі, наприклад: "Потрібно громити авто правоохоронців, створювати макети вибухових пристроїв". Був творцем чату "Сміливі люди", адміністрував ще кілька.

МЗС України раніше вимагав звільнити українця Ференца, засудженого в Білорусі. Омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що Ференц буде подавати апеляцію.