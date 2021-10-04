Зеленський у вівторок зустрінеться з президентом Ізраїлю Герцогом

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 5 жовтня, проведе зустріч зі своїм ізраїльським колегою Іцхаком Герцогом, який перебуватиме в Україні з офіційним візитом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт президента. Офіційна церемонія зустрічі розпочнеться о 13:00 у Маріїнському палаці. Акредитовані представники ЗМІ запрошуються з 12:00. О 14:45 очікуються заяви глав держав за підсумками зустрічі, акредитовані представники ЗМІ запрошуються з 13:45. Також читайте: Президент Ізраїлю Герцог відвідає Україну 5-7 жовтня Також повідомляється, що у зв'язку з обмеженнями, встановленими з метою запобігання поширенню на території України COVID-19, в заходах зможуть взяти участь 50 представників засобів масової інформації. Заходи транслюватимуться онлайн у соцмережах, на офіційних сторінках Офісу Президента. Сигнал трансляції буде доступний за посиланням: rtmp://strm.apu.gov.ua:1936/live/tv

Автор: Наталя Джума