Саакашвілі продовжує голодування і, напевно, відмовиться від екстрадиції, - адвокат Чівіашвілі

Експрезидент Грузії, директор виконкому Нацради реформ України Міхеіл Саакашвілі продовжує голодування у в’язниці і, найімовірніше, відмовиться від екстрадиції в Україну.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Новини Грузія", про це заявив адвокат експрезидента Георгій Чівіашвілі.

Сьогодні адвокати Саакашвілі вперше відвідали його в пенітенціарній установі №12 у Руставі, куди політик був поміщений після затримання 1 жовтня. Допускати туди юристів у неробочі дні адміністрація в'язниці відмовлялася.

"Він бадьорий. Продовжує голодування і вважає, що в такій формі виражається продовження боротьби. Його позиція, що боротьба має тривати. Відповідно, на його погляд все триває ... Що стосується питання екстрадиції, позиція Міхеіла Саакашвілі з приводу цього питання полягає в тому, що він приїхав до Грузії, на свою батьківщину і планує політичну боротьбу. Напевно, він відмовиться від екстрадиції", - заявив Чівіашвілі.

Адвокати також зачитали лист Міхеіла Саакашвілі, в якому він звертається до членів своєї партії "Єдиний національний рух". Експрезидент наголошує, що задоволений результатами муніципальних виборів і закликає своїх однодумців продовжувати боротьбу.

Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки у грузинського експрезидента є українське громадянство.

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