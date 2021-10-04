Сьогодні новий посол Грузії дасть Україні додаткову інформацію у справі Саакашвілі, - глава МЗС Залкаліані
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Imedi.
"Сьогодні наш новий посол в Україні вручить копії вірчих грамот в МЗС України і, за необхідності, додаткову інформацію у справі Міхеіла Саакашвілі", - відповів міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані щодо видачі його Україні.
За його словами, особу можна видати, якщо вона вчинила кримінальний злочин у цій країні.
"Що стосується наших відносин з українцями, то у нас дуже хороші, плідні контакти. На рівні прем'єр-міністра, міністра закордонних справ у нас теж була комунікація з цього питання", - додав міністр.
Він також підкреслив, що днями Міністерство закордонних справ України вже зверталося по роз'яснення щодо інциденту з Саакашвілі до грузинського посольства.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МЗС України викликав посла Грузії через затримання Саакашвілі.
Колишнього президента затримали 1 жовтня після того, як той прибув у країну напередодні місцевих виборів. Саакашвілі утримується під вартою, оскільки відносно нього винесено вирок до тюремного ув'язнення.
МЗС України вже заявив про намір захищати його, оскільки він є українським громадянином.