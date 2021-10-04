Київ має ризики потрапляння до "помаранчевої" зони карантину, - Рубан

Київ має ризики потрапляння до помаранчевої зони. Однак сьогодні вживаються всі заходи стосовно вакцинації, щоб запобігти посиленню карантину.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це повідомив глава столичної Держпродспоживслужби Олег Рубан.

За його словами, порушення питання про перехід до "помаранчевої" зони залежатиме від рівня вакцинації в місті ьта інших індикаторів.

"Що стосується "помаранчевої" зони, це прогнозована ситуація і, дійсно, Київ має ризики потрапляння до "помаранчевої" зони, але сьогодні таких індикаторів ще немає. Усі заходи приймаються щодо посилення вакцинації усіх категорій населення вісімнадцять плюс по усім сферам бізнесу", - зазначив Рубан.

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