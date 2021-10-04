Україна має відкрити правовий фронт з документування насильницької паспортизації в ОРДЛО, а не обмежуватися заявою про недовіру до "виборів" у РФ, - Мамедов

Україна не повинна обмежуватися лише заявою про недовіру до "виборів" у Держдуму РФ або нотою протесту, а відкрити новий правовий фронт боротьби або хоча б активізувати вже запущені процеси.

Про це пише у своєму блозі на УП заступник генпрокурора, кандидат юридичних наук Гюндуз Мамедов, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна, ЄС, США, Велика Британія, Туреччина, Грузія не визнали результати "виборів" в Держдуму РФ через порушення територіальної цілісності та суверенітету нашої країни. Тож політична позиція цивілізованого світу зафіксована: це грубе порушення міжнародного права та українського законодавства.

Однак така політична позиція має бути підкріплена належною правовою оцінкою цих дій країни-агресора, а Україні надважливо розгорнути правовий фронт війни по напрямку протидії РФ в паспортизації наших громадян на Донбасі", - відзначає він.

За його словами, по-перше, українська правоохоронна система повинна налагодити системну документування фактів паспортизації на Донбасі з метою доведення її примусового характеру з боку окупаційних адміністрацій.

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Мамедов підкреслює, якщо автоматична і примусова паспортизація жителів Криму очевидна для світу, фактично закріплена в законодавстві РФ і вже зараз є предметом розгляду в Міжнародному суді ООН і ЄСПЛ, то факти загрозливо наростаючої нібито "добровільної" паспортизації наших громадян на Донбасі повинні бути задокументовані і повинні отримати належну правову оцінку.

"Така політика паспортизації не лише виклик для безпеки нашої країни та подальшої реінтеграції наших громадян з цих окупованих територій, але й виклик в контексті правової війни. Довести в судах порушення норм міжнародного права в цьому кейсі буде складніше, ніж в кримському. А значить це ще більше потребує якісної та фахової роботи національної системи правоохоронних органів, залучення відповідних експертів", - пише він.

Мамедов також висловив надію, що розпочата робота щодо дій РФ на Донбасі буде доведена до логічного фіналу і всі факти будуть передані до Міжнародного кримінального суду.

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По-друге, за його словами, важливо проаналізувати факти насильницької паспортизації жителів ОРДЛО на предмет можливих порушень Європейської конвенції про права людини.

"Тож в разі якісно задокументованих Україною доказів такої системної політики РФ з нав’язування свого громадянства мешканцям Сходу та оцінки його наслідків, це може також стати підставою для звернень в ЄСПЛ щодо цих порушень. Україні важливо загалом надати відповідну правову оцінку тому, що відбулося у вересні 2021 року у вигляді "волевиявлення" на наших окупованих територіях. Учасників подій, свідків і жертв більш, ніж достатньо, як і інформації. Це важливо як в контексті доведення в міжнародних судах наявності в нас війни саме з РФ на Донбасі, так і в контексті оцінки шкоди, до якої призводить така фактично примусова паспортизація", - продовжує він.

І, по-третє, за словами Мамедова, громадяни України на окупованих територіях повинні знати, що навіть маючи паспорт РФ, вони не втрачають громадянства і зв'язку з державою Україна. Примусова паспортизація, розгорнута РФ на всіх окупованих територіях, і її наслідки у вигляді знищення української ідентичності, депортацій і т.д. - це міжнародний злочин і українські органи прокуратури вже кваліфікували його як порушення законів і звичаїв війни.

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"А, отже, жителі окупованих територій, які повинні робити складний вибір і отримувати паспорти країни-агресора - не злочинці, а постраждалі і їх не чекає кримінальне переслідування", - резюмував він.