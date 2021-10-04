Імпорт виріс на 56%, але митна вартість знизилася на 3,5 мільярда гривень порівняно з 2020, - Острікова

Митні органи не радують вересневими показниками. Тенденція зростання імпорту і зменшення митних зборів щодо цього імпорту залишається.

Про це на своїй сторінці в Facebook пише екснардеп Тетяна Острікова, інформує Цензор.НЕТ.

"Перевиконання плану у вересні було аж на 0,1%, або на 60 млн грн. При плані у 40,4 млрд грн, до Загального фонду Держбюджету зібрано 40,5 млрд грн. Це на 50% більше ніж минулого року (27,0 млрд грн). Але добре, що хоч є таке мінімальне перевиконання плану.

Однак є проблема: оподаткований імпорт з аналогічного періоду минулого року зріс на 56%.

У вересні 2020 року імпорт був $4,36 млрд, митні збори $1,23 млрд, податкове навантаження – 0,282 долара зборів на 1 долар оподаткованого імпорту.

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У вересні 2021 року він становив $6,82 млрд, при цьому митних платежів було зібрано на суму $1,79 млрд (на 46% більше відносно 2020), що відповідає податковому навантаженню у 0,262", - зазначила Острикова.

За її словами, якби митні збори зросли так само, як імпорт на 56%, то у вересні 2021 року було б додатково зібрано до бюджету $ 130 млн, або 3,5 млрд грн.

Ці "додаткові" гроші, наприклад, могли б дозволити Пенсійному фонду не збільшувати борг перед Казначейством, який у вересні знову виріс на 1,1 млрд грн.