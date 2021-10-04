Разумков зможе показати себе як позафракційний: місце є, здається, в спортивному комітеті, - "слуга народу" Корнієнко

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко не думає, що фракція підтримає повернення до них Дмитра Разумкова, але вважає, що той зможе проявити себе як позафракційний депутат.

Про це Корнієнко заявив у Верховній Раді 4 жовтня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"Думаю, що Дмитро Олександрович (Разумков. – Ред.) зможе попрацювати як позафракційний, показати себе, так би мовити, прийняти участь у дискусіях різних, комітет обрати собі – у нього буде таке право як позафракційного. У нас багато є квот в комітетах для позафракційних. Є, здається, у спортивному комітеті. Ну, тобто можна десь знайти собі місце", - заявив політик.

Він нагадав, що позафракційні депутати "мають широкий спектр прав на засіданнях – можуть обговорювати тимчасові слідчі комісії, записуватися на виступи, записуватися у пункт "Різне" по п’ятницях, записуватися на запитання до години запитань до уряду" тощо.

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Корнієнко вважає, що цього достатньо для втілення "політичних дій".

На запитання, чи приймуть Разумкова, якщо він напише заяву з проханням включити його до "Слуги народу", Корнієнко сказав, що це вирішуватиме фракція голосуванням "70 на 30", але він на місці колег "після того, що вони чують на свою адресу останні 2 тижні", не підтримував би таке рішення.

Він також нагадав, що Разумков, коли його обрали спікером Ради, вийшов із фракції – як того вимагає регламент – за власним бажанням у зв’язку з обранням на посаду. Корнієнко додав, що треба перевірити, чи є такий вихід з фракції підставою для зняття мандату з’їздом партії.

Водночас він підкреслив, що у будь-якому випадку рішення прийматиме не він, а з’їзд партії. Крім того є ще позиція Центральної виборчої комісії, яка "показує себе як політично неупереджена".