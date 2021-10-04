Разумков вважає "об'єктивно неможливим" розгляд питання про його відставку з поста спікера Ради на поточному тижні

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що об'єктивно питання про відкликання його з посади спікера не може з'явитися на порядку денному поточного тижня.

Про це він заявив на брифінгу в понеділок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Об'єктивно - ні (поточного тижня це питання не може з'явитися – ред.). Навіть якщо сьогодні надійдуть підписні, то фізично виконати аудит Рахункової з кошторису, провести звіт голови до кінця тижня і роздати його не пізніше двох днів до розгляду питання на засіданні Верховної Ради об'єктивно неможливо", - сказав він на брифінгу в понеділок.

Водночас він наголосив, що не затягуватиме з винесенням цього питання на розгляд у парламенті.

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Як повідомлялося, депутатська фракція "Слуга народу" зібрала 150 необхідних підписів за ініціювання відкликання Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради. Збір підписів відбувався на виїзному засіданні фракції в суботу в Трускавці.

Джерело агентства "Інтерфакс-Україна" повідомило, що депутатська фракція "Слуга народу" розглядає віце-спікера Руслана Стефанчука єдиним кандидатом на посаду спікера парламенту в разі відставки Разумкова з цієї посади.