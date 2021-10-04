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Суд заарештував на 2 місяці першого підозрюваного в смертельному побитті поліцейського в Чернігові, - Нацполіція. ФОТО

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Сьогодні, 4 жовтня, Деснянський районний суд Чернігова обрав 17-річному підозрюваному у вбивстві поліцейського запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Також сьогодні суд обирає запобіжний захід ще трьом підозрюваним у смертельному побитті поліцейського й одному підозрюваному в грабежі, який забрав сумку одного з потерпілих.

Суд заарештував на 2 місяці першого підозрюваного в смертельному побитті поліцейського в Чернігові, - Нацполіція 01

Нагадаємо, що 2 жовтня близько 1:00 ночі на вулиці Незалежності в Чернігові група молодих людей спортивної статури в ході раптового конфлікту завдала тілесні ушкодження двом співробітникам поліції. На момент інциденту обидва поліцейських перебували у відпустці і були в цивільному одязі.

Попередньо відомо, що одному з поліцейських завдали бпонад 20 ударів у голову, в результаті чого він помер на місці події. Другого поліцейського зловмисники побили і в несвідомому стані пограбували. Чоловіка госпіталізували з тілесними ушкодженнями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чотирьом хлопцям повідомили про підозру в умисному убивстві поліцейського в Чернігові, - прокуратура

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Виктор Ли a3db1a1b
    Вони більше не повинні жити серед людей,
  • Виктор Ли a3db1a1b
    По перше вони були у цивільному ,і тут ніхто не захищає поліцаїв,а питання в тому що так по звірячому не можна і таке не можна пробачати а карати довічним позбавленням волі не залежно від того кого вони вбили. Вони вже ніколи не стануть людьми.
  • Splav
    Даже моя буйная фантазия сейчас не способна подсказать мне как именно я умертвлял бы это зверье, но я бы извратился на все 1000%.😬
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