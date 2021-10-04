Харківщина вже завтра може опинитися в "червоній" зоні карантину: в області критичні показники госпіталізації, - облцентр з контролю хвороб

У Харківській області вже другий день поспіль перевищені три епідеміологічні показники, за якими визначають зону карантину. Тому вже завтра регіон може перейти в "червону" зону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "Объектив".

За словами директора Харківського обласного центру контролю і профілактики хвороб Любові Махоти, в регіоні перевищені показники виявлення нових випадків, рівень госпіталізації та завантаженість ліжок з киснем.

"Коефіцієнт виявлення перевищено два дні поспіль, і на сьогодні становить 21,4% за критичного 20%. За рівнем госпіталізації, за критичного 60% ми маємо сьогодні 68,8%. Цей показник також перевищено другий день поспіль", - сказала вона.





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Водночас лікарняні ліжка з киснем заповнені сьогодні на 70,1%, тоді як критичний рівень - 65%.

Як зазначила Махота, для переходу в "червону" зону карантину потрібно, щоб два показники були перевищені два дні поспіль. Якщо завтра ситуація не покращиться, то Держкомісія ТЕБ та НС розгляне питання перекладу Харківської області в "червону" зону.