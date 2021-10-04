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Разумков повідомив про спроби фальсифікації тексту закону про олігархів

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Разумков повідомив про спроби фальсифікації тексту закону про олігархів
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що в парламенті на рівні комітету з питань нацбезпеки відбуваються спроби фальсифікації фінального тексту законопроєкту про олігархів.

"Ніщо не може сховатися у стінах Верховної Ради. Коли комітет направляє до апарату Верховної Ради, розуміючи що він робить, не той закон, який голосувався в стінах Верховної Ради, це вже підлог. Це уже інше законодавство", - заявив спікер на погоджувальній раді 4 жовтня.

Спікер заявив, що не допустить фальсифікацій тексту закону і підпише виключно той документ, за який проголосував парламент у сесійній залі.

"Підписується виключно те, що проголосовано в залі […] І за те що голосує український парламент - я як спікер повинен підписати", - наголосив голова парламенту.

Як повідомлялося, під час голосування за законопроєкт про олігархів у другому читанні 23 вересня було одночасно прийнято взаємовиключні правки щодо органу державної влади, який отримає повноваження визначати олігархів.

Офіс Президента України офіційно визнав наявність правової колізії в фінальному тексті документа. Голова Верховної Ради повідомив, що правову колізію в законопроєкті може вирішити президент, наклавши вето.

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Andru Volum
    ага, точно нужен, если ботов таких как ты оплачивают...
  • Scorpman Y
    получается, зеленский подписал закон о СПИСАНИИ 100 млрд.грн долгов ахметова, пинчука, коломойского бюджету Украины и уменьшении на эту же сумму финансирования медицины, образования, пенсионеров и субсидий.. борясь против олигархов или как?
    типа "да шоб вы удавились!"? )
    а как же закон, принятый в ВР и подписанный зеленским? ,
    http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=13396
  • фермер fc6ff1e7
    народ некому защищать, а ворюг -олигархов всей страной поднялись,
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