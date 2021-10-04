Арахамія переконаний, що за відставку Разумкова проголосує понад 240 нардепів, - спікер "СН" Палійчук

Глава фракції "Слуга народу" в ВР Давид Арахамія переконаний, що за відставку спікера парламенту Дмитра Разумкова в сесійній залі проголосує понад 240 народних депутатів.

Про це повідомила у своєму Telegram-каналі спікер політсили Юлія Палійчук, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, під час проведення "Великої фракції" в Трускавці за колективною ініціативою народних депутатів про відкликання Разумкова з посади спікера було зібрано 197 підписів. Збір підписів триває і в Києві.

"Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія переконаний, що голосування за відставку спікера парламенту в сесійній залі набере понад 240 голосів народних депутатів", - зазначила Палійчук.

Як повідомлялося, депутатська фракція "Слуга народу" зібрала сумарно близько 190 підписів за ініціювання відкликання Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради. Збір підписів проходив на виїзному засіданні фракції в суботу в Трускавці.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про те, що фракція "Слуга народу" в Трускавці почала збір підписів за відкликання Дмитра Разумкова з поста спікера Верховної Ради.

Нагадаємо, 30 вересня Арахамія зробив запит у Раді на підписні листи за відставку Разумкова з поста спікера.