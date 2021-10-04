Вибори в Грузії: ЦВК порахувала всі голоси - правляча "Грузинська мрія" набирає понад 46%, "Єдиний національний рух" Саакашвілі - 30%
Грузинська мрія набирає більш 46,7% Єдиний національний рух 30,7%Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
Третє місце на місцевих виборах займає партія колишнього прем'єр-міністра Грузії Георгія Гахарії. Його політсила "За Грузію" отримала підтримку 7,8% виборців.
Як проголосували за інші партії:
- "Лело" - 2,71%;
- "Європейська Грузія" - 1,66%;
- "Альянс патріотів Грузії" - 1,46%;
- "Гірчі - більше свободи" - 1,44%;
- "Лейбористська партія Грузії" - 1,38%;
- "Третя сила - Стратегія Агмашенебелі" - 1,34%;
- "Анна Долідзе - Для народу" - 0,85%;
- "Алеко Елісашвілі - Громадяни" - 0,83%;
- "Олена Хоштарія - Дроа" - 0,61%.
Грузинська опозиція розглядає це голосування як референдум, який повинен стати причиною для призначення дострокових парламентських виборів у тому випадку, якщо правляча партія "Грузинська мрія" не зможе набрати більше 43 відсотків голосів. Саме таку умову було внесено в угоду щодо виходу з політичної кризи, яку навесні 2021 року було підписано представниками правлячої партії і опозиції за посередництва глави Євроради Шарля Мішеля.
Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.
Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки у грузинського експрезидента є українське громадянство.