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Вибори в Грузії: ЦВК порахувала всі голоси - правляча "Грузинська мрія" набирає понад 46%, "Єдиний національний рух" Саакашвілі - 30%

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Вибори в Грузії: ЦВК порахувала всі голоси - правляча "Грузинська мрія" набирає понад 46%, "Єдиний національний рух" Саакашвілі - 30%
Центральна виборча комісія підрахувала 100% голосів на місцевих виборах у Грузії, які пройшли 2 жовтня. За результатами голосування, правляча партія "Грузинська мрія" набирає 46,69%, а створену Міхеілом Саакашвілі опозиційну силу "Єдиний національний рух" підтримали 30,7% виборців.

Грузинська мрія набирає більш 46,7% Єдиний національний рух 30,7%Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Третє місце на місцевих виборах займає партія колишнього прем'єр-міністра Грузії Георгія Гахарії. Його політсила "За Грузію" отримала підтримку 7,8% виборців.

Як проголосували за інші партії:

  • "Лело" - 2,71%;
  • "Європейська Грузія" - 1,66%;
  • "Альянс патріотів Грузії" - 1,46%;
  • "Гірчі - більше свободи" - 1,44%;
  • "Лейбористська партія Грузії" - 1,38%;
  • "Третя сила - Стратегія Агмашенебелі" - 1,34%;
  • "Анна Долідзе - Для народу" - 0,85%;
  • "Алеко Елісашвілі - Громадяни" - 0,83%;
  • "Олена Хоштарія - Дроа" - 0,61%.

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Грузинська опозиція розглядає це голосування як референдум, який повинен стати причиною для призначення дострокових парламентських виборів у тому випадку, якщо правляча партія "Грузинська мрія" не зможе набрати більше 43 відсотків голосів. Саме таку умову було внесено в угоду щодо виходу з політичної кризи, яку навесні 2021 року було підписано представниками правлячої партії і опозиції за посередництва глави Євроради Шарля Мішеля.

Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки у грузинського експрезидента є українське громадянство.

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Миша, ты попал
  • Стрелок
    черновол вчера писал что ОПа через кого то из слуг внушила инфу что в грузии полный развал спецслужб и его там ждут сторонники. ситуация "предреволюционная"
    когда оно всплыло в тбилиси охренели даже его сторонники
  • Стрелок
    приплыл сулугуни
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