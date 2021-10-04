Пєсков про офшори оточення Путіна: Ніякого криміналу

У Кремлі "не побачили ніяких прихованих багатств найближчого оточення Путіна".

Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське опозиційне видання "Медуза".

"Я не знаю, там, начебто, буде тривати публікація, але поки нічого особливого ми не побачили", - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання журналіста.

На запитання, чи означає це, що Кремлю було відомо про офшори росіян, що згадуються в розслідуванні, Пєсков сказав: "Поки просто незрозуміло, що це за інформація, про що вона, там багато всього такого, що викликає питання, тому незрозуміло, як можна цій інформації довіряти".

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З росіян в "Архіві Пандори" згадуються, серед інших, гендиректор Першого каналу Костянтин Ернст, сім'я глави "РОСТЕХ" Сергія Чемезова, глава адміністрації президента Антон Вайн, зять Сергія Лаврова Олександр Винокуров, а також Світлана Кривоногова, яку називають близькою подругою Володимира Путіна і нібито матір'ю його третьої дочки.