Буймістер можуть виключити зі "слуг народу" за те, що голосувала проти закону про олігархів, - Корнієнко

Керівництво партії "Слуга народу" хоче підняти питання виключення з фракції народного депутата Людмили Буймістер.

Про це журналістам повідомив на брифінгу глава партії Олександр Корнієнко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Зараз у нас є одна кандидатура на виключення. Це депутатка, яка не голосувала за закон про олігархів, голосувала червоною кнопкою. Ця кнопка є червоною лінією для нас. Це Людмила Буймістер, мажоритарниця по Києву. Виключення її з фракції, як і її самостійний вихід, не викличе відмова від мандата. Але я думаю, що це питання повинні ставити на порядок денний", - сказав Корнієнко.

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