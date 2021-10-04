Заборону на експорт металобрухту потрібно вводити негайно, зволікання залишає бюджет без грошей, - експерт

Практично всі країни з розвиненою металургією оперативно обмежують експорт брухту через зростання попиту на цю сировину.

Дуже добре, що українські чиновники також ініціювали заборону на експорт брухту. Тепер же важливо, щоб ця заборона якнайшвидше запрацювала.

Про це заявив президент ОП Олександр Каленков. "Європейський Союз також розглядає повну заборону брухту зі своєї території. Кожен день вивезення брухту з України забирає гроші в українських громадян - тому що в результаті до бюджету надходить набагато менше податкових надходжень. Адже тонна металу, експортована з України, приносить в п'ять разів більше надходжень, ніж тонна брухту, вивезеного з країни", - пояснив Каленков в ефірі телеканалу "Україна 24". Він також підкреслив, що термін до грудня 2022 року, на який ініціюється обмеження, обраний не випадково. "За цей час ми розробимо певні довгострокові механізми, щоб вирішити проблему забезпечення стратегічною сировиною української металургії", - резюмував він.

Нагадаємо, Міністерство економіки ініціювало заборону на експорт брухту до 2023 року. Як сказано в пояснювальній записці, ця заборона забезпечить збільшення обсягів валового випуску продукції в Україні на 2,49% (у грошовому вираженні - 65 млрд грн), валової доданої вартості - на 1,6%, загального експорту - на 5,7%. Також заборона допоможе збільшити кількість робочих місць приблизно на 194 тис., зокрема, в промисловості - на 115,9 тисяч. Металургійні асоціації України вітали це рішення Мінекономіки і закликали прийняти його якомога швидше. У свою чергу народний депутат Олексій Мовчан повідомив, що експортери металобрухту виводять доходи від продажу сировини за кордон через маніпуляції з митною ціною: тільки за рекордний липень цього року на офшорних рахунках вони залишили не менше $ 8 млн. Всього за рік сума може досягти $ 100 мільйонів.