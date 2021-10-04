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Осадча про поїздку з поліцейськими мигалками з Трускавця: Запізнювалася на годування сина

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Осадча про поїздку з поліцейськими мигалками з Трускавця: Запізнювалася на годування сина
Телеведуча Катя Осадча вибачилася за поїздку з поліцейськими мигалками з Трускавця, де проходило засідання фракції "Слуги народу". Вона пояснила, що інакше могла б запізнитися на годування півторамісячного сина.

Про це Осадча написала в Instagram, повідомляє Цензор.НЕТ.

Вона попросила вибачення у всіх, кого обурила поїздка з мигалками.

"Я з вдячністю відгукнулася на пропозицію про допомогу, адже мені вкрай важливо було встигнути на ранкове годування малюка, а з огляду на затримку на зйомках, інших варіантів потрапити на потяг не було", - написала Осадча.

Телеведуча зазначила, що "поспіх годуючої мами з роботи не повинен був стати скандалом".

Нагадаємо, раніше журналісти повідомили, що Осадча та знімальна група програми "Світське життя" запізнювалися на поїзд після виїзного засідання фракції "Слуги народу" в Трускавці. До Львова її примчали на поліцейській машині з мигалками. Вчинок телеведучої викликав хвилю обурення.

 
 
 
 
 
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Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha)

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Топ коментарі

  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    всем кормящим мамам на заметку
    - опаздываете на кормление малыша? - вызывайте ментов
  • Valery Greff
    Она ментов в машине усыновила. И накормила
  • Стрелок
    "ведь мне крайне важно было успеть на утреннее кормление малыша"

    всю ночь тусила и не подумала что утром надо ребенка кормить?
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