Український консул відвідала Саакашвілі: стан задовільний, скарг не висловлював, - МЗС

Український консул відвідала експрезидента Грузії, громадянина України Міхеіла Саакашвілі в пенітенціарній установі міста Руставі в Грузії, його стан задовільний, скарг на умови утримання він не висловлював.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Український консул сьогодні відвідала громадянина України Міхеіла Саакашвілі в пенітенціарній установі міста Руставі в Грузії. Стан Міхеіла Саакашвілі задовільний, скарг на умови утримання він не висловлював", - сказав Ніколенко.

Спікер запевнив, що МЗС і посольство України в Тбілісі далі надаватимуть Саакашвілі консульську і правову допомогу як українському громадянину. Консул також взаємодіє з його адвокатами, додав Ніколенко.

Читайте також: Саакашвілі продовжує голодування і, напевно, відмовиться від екстрадиції, - адвокат Чівіашвілі

Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки у грузинського експрезидента є українське громадянство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Грузії заарештували двох осіб за те, що привезли Саакашвілі в країну, - прокурор Вепхвадзе