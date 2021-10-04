Зеленський відмовився коментувати скандал з офшорами до виходу розслідування, але тепер йому доведеться це зробити, - журналістка Бабинець
Про це пише у Facebook журналістка Анна Бабинець, повідомляє Цензор.НЕТ.
""Ответа не будет", - написав за кілька днів до публікації фільму про офшори прессекретар Зеленського нашій журналістці Олені Логіновій. Вона вже три місяці домагалася інтерв'ю з президентом", - написала Бабинець.
Вона зазначила, що українські журналісти разом з Guardian, BBC і The Washington Post підготували три сторінки детальних запитань президенту - але Зеленський вирішив не давати коментарів.
Тепер, зазначає Бабинець, фото Зеленського - на перших сторінках ЗМІ по всьому світу, а фільм про офшори - на третьому місці в трендах українського YouTube.
"Тому "отвєт" все-таки буде. Сьогодні чи завтра, короткий чи розгорнутий. На відкритій прес-конференції чи на закритих міжнародних заходах. Якщо Зеленський думає, що офшорну історію можна пересидіти і завтра вона забудеться як страшний сон, то ні, не забудеться (може спитати у свого попередника)", - вважає Бабинець.
"Важливий урок, який має винести український президент зі своїх "офшорних грабель": ігнорування медіа завжди істотно позначається на рейтингах", - додала журналістка.