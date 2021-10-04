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Зеленський відмовився коментувати скандал з офшорами до виходу розслідування, але тепер йому доведеться це зробити, - журналістка Бабинець

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Зеленський відмовився коментувати скандал з офшорами до виходу розслідування, але тепер йому доведеться це зробити, - журналістка Бабинець
Журналісти понад три місяці домагалися інтерв'ю з президентом Володимиром Зеленським щодо офшорів, але так і не змогли отримати коментарі.

Про це пише у Facebook журналістка Анна Бабинець, повідомляє Цензор.НЕТ.

""Ответа не будет", - написав за кілька днів до публікації фільму про офшори прессекретар Зеленського нашій журналістці Олені Логіновій. Вона вже три місяці домагалася інтерв'ю з президентом", - написала Бабинець.

Вона зазначила, що українські журналісти разом з Guardian, BBC і The Washington Post підготували три сторінки детальних запитань президенту - але Зеленський вирішив не давати коментарів.

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Тепер, зазначає Бабинець, фото Зеленського - на перших сторінках ЗМІ по всьому світу, а фільм про офшори - на третьому місці в трендах українського YouTube.

"Тому "отвєт" все-таки буде. Сьогодні чи завтра, короткий чи розгорнутий. На відкритій прес-конференції чи на закритих міжнародних заходах. Якщо Зеленський думає, що офшорну історію можна пересидіти і завтра вона забудеться як страшний сон, то ні, не забудеться (може спитати у свого попередника)", - вважає Бабинець.

"Важливий урок, який має винести український президент зі своїх "офшорних грабель": ігнорування медіа завжди істотно позначається на рейтингах", - додала журналістка.

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Алла Новосад 5b57f84f
    Сергій Таран

    На запитання Володимира Зеленського, чому ми все ще не в ЄС і НАТО, відповідає поліція Чехії.

    Чеські правоохоронці на наступний день після виходу матеріалів Pandora Papers розпочали розслідування проти прем'єр-міністра Бабіша та всіх інших фігурантів цього скандалу.
  • violator
    во первых он не в курсе
    во вторых . ему их подбросили
    в третьих . а у Пороха тоже офшоры и вообще он первый начал
  • Andriy Kalnyshevsky
    говорил с одним таким фанатом честного зеленского. Один вопрос - А ты доверил бы ему СВОИ собственные деньги? Задумался - не разговаоивает)
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