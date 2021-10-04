Новини

Від початку доби зафіксовано проліт безпілотника військ РФ, втрат немає, - штаб ООС

1 16411
Від початку доби зафіксовано проліт безпілотника військ РФ, втрат немає, - штаб ООС
Російсько-окупаційні війська від початку доби один раз порушили режим "тиші". Втрат серед українських воїнів немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

На Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно Орлан-10 з перетином лінії розмежування.

"Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою. Українські підрозділи продовжують виконувати завдання за призначенням", - додали в штабі.

Читайте також: За минулу добу поранено воїна, 11 порушень режиму тиші. Найманці РФ застосовували 122-мм артилерію, великокаліберні міномети і ПТРК, - ООС

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Valery Greff
    Над Кончей куча глушилок беспилотников - муха не проскочит. А на фронте беспилотники шастают как хотят...
  • CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
    Почему не сбили, пять сопли жевали, писали доклады?
  • Власов Сергей b3083465
    А сбивать будете или статистику позора будете вести
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини