ЄС обговорить диверсифікацію поставок газу через стрибок цін і залежно від РФ, - єврокомісар Паоло Джентілоні

Міністри економіки і фінансів зони євро на засіданні Єврогрупи обговорять диверсифікацію постачання і зберігання газу на тлі залежності від Росії і високих цін. Також планується розглянути економічні наслідки зростання вартості енергоносіїв.

Про це заявив єврокомісар з економіки Паоло Джентілоні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Євросоюз має намір обговорити шляхи диверсифікації постачання і зберігання, а також вирішити проблему високих цін на постачання", - сказав він, відповідаючи на питання про залежність ЄС від постачання газу з Росії.

Джентілоні зазначив, що планується обговорення різкого стрибка цін на електрику і його наслідки, а також заходи, які можуть бути прийняті для їх стабілізації. За його словами, для цього ЄС потрібна координація дій як на рівні окремих країн, так і на загальноєвропейському.

"Єврокомісія готує доповідь про вплив на європейський ринок глобального зростання цін на газ", - уточнив чиновник, додавши, що необхідно захистити від зростання цін найбільш вразливі категорії європейських громадян.

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