У Броварах конфлікт через таксі двох нетверезих пасажирів закінчився стріляниною, - Нацполіція. ФОТО
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Правоохоронці з'ясували, що обидва чоловіки напідпитку одночасно викликали таксі, а коли приїхав автомобіль - не змогли визначитися, хто перший поїде. Внаслідок конфлікту, який переріс у бійку, один із чоловіків дістав травматичну зброю і вистрілив у повітря, а потім поранив опонента в груди.
Після цього злочинець сів у таксі і поїхав. Медики, які прибули на місце надали 32-річному потерпілому допомогу на місці. Від госпіталізації він відмовився - його життю ніщо не загрожує.
Поліція затримала того, хто стріляв. Ним виявився 47-річний житель Броварів. За місцем його проживання виявлено травматичну зброю.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) КК України.