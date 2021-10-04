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У Броварах конфлікт через таксі двох нетверезих пасажирів закінчився стріляниною, - Нацполіція. ФОТО

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У Броварах (Київська область) конфлікт через таксі двох нетверезих чоловіків закінчився стріляниною.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

У Броварах конфлікт через таксі двох нетверезих пасажирів закінчився стріляниною, - Нацполіція 01

Правоохоронці з'ясували, що обидва чоловіки напідпитку одночасно викликали таксі, а коли приїхав автомобіль - не змогли визначитися, хто перший поїде. Внаслідок конфлікту, який переріс у бійку, один із чоловіків дістав травматичну зброю і вистрілив у повітря, а потім поранив опонента в груди.

Після цього злочинець сів у таксі і поїхав. Медики, які прибули на місце надали 32-річному потерпілому допомогу на місці. Від госпіталізації він відмовився - його життю ніщо не загрожує.

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Поліція затримала того, хто стріляв. Ним виявився 47-річний житель Броварів. За місцем його проживання виявлено травматичну зброю.

У Броварах конфлікт через таксі двох нетверезих пасажирів закінчився стріляниною, - Нацполіція 02

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) КК України.

Топ коментарі

  • Anton Zak
    а якби у них були вогнепали, вони б один одного вбили.. і таксиста би вбили. і медиків, які прибули. і ще з десяток дітей, які проходили неподалік. пів міста би перестріляли. тому пістолети дозволяти ні в якому разі не можна!! звичайно ж, окрім мусорів, депутатів, спортсменів (яким дають військові звання), військових. їм можна, хай стріляють.
  • 5 копійок
    А де ті які кажуть ось як би і у другого була зброя...
  • Stepan Ivanoff
    нет, просто хорошо знаю быдло. я же с вами общаюсь
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