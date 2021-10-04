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Данія схвалила запуск "Північного потоку-2"

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Данія схвалила запуск "Північного потоку-2"
Данське енергетичне агентство дало дозвіл на запуск російського газопроводу "Північний потік-2". У Данії заявили, що компанія Nord Stream 2 AG виконала всі необхідні умови.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Агентство погодилося з тим, що трубопровід може бути введений в експлуатацію, оскільки Nord Stream 2 AG виконала всі необхідні умови, зокрема, що стосуються сертифікації", - сказано в заяві Данського енергетичного агентства.

"Північний потік-2" - це газопровід між Росією і Німеччиною, прокладений по дну Балтійського моря. Українська сторона виступає проти запуску цього газопроводу, тому що він ставить під загрозу транзит газу з Росії до Європи через Україну.

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Топ коментарі

  • Дмитрий Иванов c94c0f2c
    Учитывая цена на газ и себе и Украине. Без денег за транзит Украина проживет, основная проблема это возрастаящуя угроза полномасштабной войны с кацапами. Но ничего не сделаешь, значит придется воевать
  • Дмитрий Иванов c94c0f2c
    Молодцы европейцы, удавочку себе на шею накидывают
  • буков
    Навряд, для пересічного москаля нічого не зміниться, так і будуть в лайні порпатись. Таліби щось отримають, ще якісь терористи, газу в сибірських містах все одно не буде.
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