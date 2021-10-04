Данія схвалила запуск "Північного потоку-2"

Данське енергетичне агентство дало дозвіл на запуск російського газопроводу "Північний потік-2". У Данії заявили, що компанія Nord Stream 2 AG виконала всі необхідні умови.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Агентство погодилося з тим, що трубопровід може бути введений в експлуатацію, оскільки Nord Stream 2 AG виконала всі необхідні умови, зокрема, що стосуються сертифікації", - сказано в заяві Данського енергетичного агентства.

"Північний потік-2" - це газопровід між Росією і Німеччиною, прокладений по дну Балтійського моря. Українська сторона виступає проти запуску цього газопроводу, тому що він ставить під загрозу транзит газу з Росії до Європи через Україну.

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