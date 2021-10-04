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Гідрографічний катер передано ВМС України в Бердянську. ФОТО

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Сьогодні, 4 жовтня в місті Бердянськ відбулася урочиста церемонія включення гідрографічного катера "Дмитро Чубар" до складу Військово-Морських Сил ЗС України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВМС України.

Гідрографічний катер передано ВМС України в Бердянську 01

Після оголошення наказу про включення, командир катера підняв Військово-Морський Прапор Збройних Сил України.

Гідрографічний катер передано ВМС України в Бердянську 02

"Цей катер виконуватиме завдання із забезпечення потреб ВМС України, поряд з іншим корабельним складом в акваторії Азовського моря", - сказано в повідомленні.

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Гідрографічний катер передано ВМС України в Бердянську 03

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    Велика передача великого катера від найвеличнішого.
  • 18c49ed2
    А где табличка про "велике"? Без этого будет не зачет .
  • 18c49ed2
    А если серьёзно -- это хорошо. Нам на Азове нужно много катеров и разных.
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