Суд виніс перший вирок за підробку COVID-сертифікатів: лікарю присудили штраф 34 тис. грн і відсторонення від роботи на один рік

Перше судове рішення у справі про підробку COVID-сертифікатів було винесено минулого тижня.

Про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко на нараді у президента України Володимира Зеленського, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

За інформацією Національної поліції, лікар із Павлограда Дніпропетровської області отримав штраф у розмірі 34 тис. грн і позбавлення права діяльності за фахом терміном на один рік.

Також за минулий тиждень було проведено 13 обшуків і розпочато 12 кримінальних проваджень.

"Вакцинація від ковіду рятує життя. Не можна допустити, щоб лікарі так зневажали своє звання і нехтували здоров'ям українців, - зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. - Ми продовжуємо співпрацювати з Нацполіцією і максимально можливо сприяємо слідству, щоб покарати тих, хто підробляє документи про вакцинацію від COVID-19"

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Минулого тижня МОЗ направив подання до власників закладів охорони здоров'я з вимогами усунути керівництво 15 лікарень, лікарі яких підробляли COVID-сертифікати про вакцинації.

Також МОЗ передбачив кошти для встановлення мінімальної заробітної плати для лікарів на рівні 20 тисяч гривень і 13,5 тисячі гривень для середніх медичних працівників у проєкт бюджету на 2022 рік.

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