Саакашвілі обіцяє продовжувати голодування до свого звільнення

Заарештований у Грузії експрезидент Міхеіл Саакашвілі заявляє, що не має наміру припиняти голодування ні за яких умов.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я оголосив голодування, і я його не припиню ні в якому разі, поки я і затримані через мене люди не будуть звільнені", - написав Саакашвілі в листі, який зачитав журналістам перед в'язницею в Руставі гендиректор опозиційного телеканалу "Мтаварі архі" Ніка Гварамія, що зустрівся з ним у понеділок.

"Я не хотів засмучувати мою сім'ю і близьких, але відмовився заздалегідь від пропозиції лікарів про будь-яке медичне втручання в разі непритомності", - додав Саакашвілі.

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