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Саакашвілі обіцяє продовжувати голодування до свого звільнення

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Саакашвілі обіцяє продовжувати голодування до свого звільнення
Заарештований у Грузії експрезидент Міхеіл Саакашвілі заявляє, що не має наміру припиняти голодування ні за яких умов.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я оголосив голодування, і я його не припиню ні в якому разі, поки я і затримані через мене люди не будуть звільнені", - написав Саакашвілі в листі, який зачитав журналістам перед в'язницею в Руставі гендиректор опозиційного телеканалу "Мтаварі архі" Ніка Гварамія, що зустрівся з ним у понеділок.

"Я не хотів засмучувати мою сім'ю і близьких, але відмовився заздалегідь від пропозиції лікарів про будь-яке медичне втручання в разі непритомності", - додав Саакашвілі.

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Топ коментарі

  • Alex Alex 25c39bcb
    Знаю ещё одного голодающего семена семенченко который голодал 40 дней и похудел всего на пару кило ))) Всё эти голодовки популизм и фейк. У меня друзья практикуют голодание. Я знаю на сколько худеет даже спортивный подтянутый человек за 14-21 день голодания. А у этих голодающих как была ряха так и осталась, так же будет и у Саакашвили.
  • Zelya Vsyo
    Михуил, от голодовки пухнут.
  • Владимир Пономаренко 336ef173
    А какую голодовку Михо предпочитает? Сухую полусухую полусладкую или креплёную?
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