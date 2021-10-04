Проводити обшуки зараз слід не у мене, а у героїв офшорного скандалу, - Палатний

Влада намагається відволікти увагу суспільства від скандалу світового масштабу за участі президента Зеленського, влаштовуючи провокації проти політичних конкурентів.

Про це заявив Артур Палатний на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Веселить, як зе-влада намагається тушити пожежу, що спалахнула через гучне розслідування "Офшор 95". Відволікти суспільство від чергового зашквару міжнародного масштабу вони намагаються стандартними брудними засобами — провокаціями і політичними переслідуваннями. Читаю в telegram-каналах, що черговий раз по сфальсифікованих справах ДБР готується проводити обшуки в мене, мого оточення та нашої команди", - повідомив Палатний.

Він риторично запитує, чи не помилилася ДБР адресою.

"Ми завжди до цього готові. Спроби політичної розправи тривають давно. Ця клоунада нічого не дасть: я, на відміну від вас, брудні гроші через офшори не відмивав. Тож, може, не за тією адресою варто шукати?" - заявив він.

Палатний звертає увагу, що провокації щодо нього готуються в той самий момент, як у країні спалахнув гучний скандал з офшорними схемами президента та його команди.

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"Взагалі ця історія вражає. Команда, що йшла до влади під вивіскою "нові обличчя", вже в середині каденції опиняється в центрі розслідування, що прогриміло на весь світ. Ще один резонанс, що нищить міжнародний імідж нашої країни. І що вони роблять у відповідь? Кажуть: це нормальна практика, мовляв, таким чином захищали бізнес. Ні, ви захищали свої прибутки від оподаткування, ховали гроші подалі від української юрисдикції, а значить влізли в кишені кожного українця!" - наголошує Палатний.

Він висловив впевненість, що замовники та виконавці злочинних наказів зрештою понесуть відповідальність.

"Вічно ховатися у вас не вийде. Наша команда готова давати відсіч і злодіям, і політичним провокаторам. Відповідальність наздожене, і замовників, і виконавців!", - наголосив Палатний.

Як повідомлялося, розслідування щодо використання офшорних схем Зеленським проводилося в межах міжнародного проєкту PandoraPapers. За даними PandoraPapers, в Україні 38 політиків помічені в офшорних схемах і відмиванні грошей. За цим показником Україна посідає перше місце серед більш ніж 90 країн світу.