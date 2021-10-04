Масштабний збій у роботі Facebook, WhatsApp і Instagram
28 34371
Користувачі зі всього світу скаржаться на неможливість підключитися до Facebook, WhatsApp і Instagram.
Про це свідчать дані порталу Downdetector, який відстежує роботу популярних інтернет-ресурсів, повідомляє Цензор.НЕТ.
На збій у роботі Facebook поскаржилися понад 60 тис. користувачів у всьому світі. Про проблеми з Instagram повідомили 55 тис. осіб, з WhatsApp - майже 15 тис.
Основні скарги пов'язані з роботою сайтів і додатків цих соцмереж, а також зі з'єднанням з серверами. Користувачі WhatsApp також скаржаться на неможливість відправити повідомлення.
Представники соцмереж поки офіційно не прокоментували ситуацію.