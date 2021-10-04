Підписні листи для відставки Разумкова надійшли в Раду. ДОКУМЕНТ

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков отримав лист від народного депутата, лідера фракції "Слуга народу" Давида Арахамії з пропозицією про відставку спікера за підписами 175 народних депутатів на десяти підписних листах.

Про це Разумков повідомив у Telegram, повідомляє Цензор.НЕТ.

Спікер опублікував відповідний лист.

"Колективну пропозицію підписали 175 народних депутатів України, вона вноситься до Верховної Ради України відповідно до Конституції і Регламенту Верховної Ради України під пропозицією про відкликання з посади голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова. Підписні листи додаються до цього листа", - сказано в листі.

Спікер нагадав Арахамії, що підписні листи спершу має перевірити Рахункова палата, і лише потім буде запущена процедура відкликання голови Верховної Ради з посади. "Поки я голова парламенту, тут буде працювати закон! І розгляд ініціативи про відкликання голови Верховної Ради України з посади - не виняток. Процедура відбуватиметься чітко за регламентом", - написав Разумков.

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Він спростував інформацію про те, що ініціатива про відкликання спікера може бути розглянута вже у вівторок або в середу і нагадав про процедурні вимоги. "Як тільки в Апарат парламенту надійдуть документи з підписами народних депутатів під пропозицією про відкликання - буде запущена відповідна процедура. Вона триває не більше 10 днів. За цей час готуються звіт голови Верховної Ради, а також звіт Рахункової палати щодо виконання кошторису парламенту на поточний рік. Всі матеріали надаються народним депутатам за два дні до розгляду відкликання в сесійній залі. А далі Верховна Рада визначиться шляхом голосування: якщо пропозиція набере 226 голосів - буде новий голова парламенту, якщо ні - продовжимо працювати", - розповів Разумков.

Згідно з календарним планом роботи шостої сесії Верховної Ради IX скликання, пленарні засідання парламенту пройдуть 5-8 і 19-22 жовтня.