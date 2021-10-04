У наказі МОЗ про обов'язкову вакцинацію буде дві категорії професій: держслужбовці та працівники сфери освіти, - Малюська
Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Документ насправді надійде, ми очікуємо, десь у понеділок на його реєстрацію. Ідея яка: МОЗ дійсно має право визначати перелік категорій професій, де вакцинація є обов’язковою з огляду на потенційну небезпеку для суспільства. Таких категорій буде дві - це державні службовці і працівники сфери освіти", - сказав Малюська.
Чиновник додав, що Мін’юст вивчатиме текст наказу на відповідність законодавству.
"Очевидно, в якомусь вигляді, можливо, ми будемо дискутувати з приводу формулювань, але точно він вийде ... і буде зареєстрований упродовж найближчого часу", - сказав міністр юстиції.
Нагадуємо, Міністерство охорони здоров'я підготувало проєкт наказу, яким затверджується перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням у разі відсутності абсолютних медичних протипоказань.
Згідно з проєктом документа, обов'язковим профілактичним щепленням проти COVID-19 підлягають працівники: центральних органів виконавчої влади та їх територіальних підрозділів; місцевих державних адміністрацій; закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.