НАЗК врахує дані Pandora Papers при перевірці декларацій Зеленського і Баканова, - глава відомства Новіков
Про це Радіо НВ розповів голова НАЗК Олександр Новіков, передає Цензор.НЕТ.
"Проводимо повну перевірку декларації президента. Під час перевірки використовуємо зокрема дані ЗМІ, співпрацюємо з журналістами. Тож ця інформація також буде врахована. <...> Перший помічник президента на громадських засадах не повинен подавати декларацію, а отже ми не можемо перевірити декларацію (Сергія Шефіра. - Ред.). А декларацію голови СБУ ми перевіряємо", - зазначив Новіков.
Голова НАЗК додав, що перевірка декларацій Зеленського і Баканова відбувається не через опубліковану журналістами інформацію, а згідно з порядком черговості.
"Перша декларація, яка перевіряється в країні, - це декларація президента. Перевірка була розпочата ще в квітні і її результати будуть опубліковані до 18 жовтня", - повідомив Новіков.
Водночас голова Нацагентства пояснив, чи можуть бути викладені в журналістському розслідуванні факти підставою для притягнення до відповідальності чиновників.
"Невідображення (в декларації. - Ред.) коштів на рахунках офшорних компаній не є порушенням. Порушення - невідображення самих компаній, якщо ці компанії належать суб'єктам. Хочу сказати, що в законі "Про запобігання корупції" є частина 3 статті 46. Вона каже, що відображаєються тільки об'єкти, які зареєстровані на офшорні компанії, якщо це майно, яке не використовується в господарській діяльності. Все інше - не підлягає відображенню в декларації. Тобто кошти не підлягають відображенню в декларації, якщо вони належать не фізичній особі, а юридичній, якими є компанії. <...> Самі по собі ці факти, які мали місце в 2012 році, не можуть бути підставою для відповідальності. Вони можуть бути підставою, якщо продовжили існувати на 31 грудня 2020 року і не були відображені в декларації. Існували вони чи не існували - це предмет повної перевірки. Дії 2012 року в принципі не можуть бути кваліфіковані як порушення в рамках компетенції НАЗК", - пояснив Новіков.
Поки жодних звернень про необхідність перевірки фактів, викладених у фільмі-розслідуванні, в НАЗК не надходило.