НАЗК врахує дані Pandora Papers при перевірці декларацій Зеленського і Баканова, - глава відомства Новіков

Нацагентство із запобігання корупції (НАЗК) перевіряє декларації президента України Володимира Зеленського та голови СБУ Івана Баканова, враховуючи інформацію Pandora Papers.

Про це Радіо НВ розповів голова НАЗК Олександр Новіков, передає Цензор.НЕТ.

"Проводимо повну перевірку декларації президента. Під час перевірки використовуємо зокрема дані ЗМІ, співпрацюємо з журналістами. Тож ця інформація також буде врахована. <...> Перший помічник президента на громадських засадах не повинен подавати декларацію, а отже ми не можемо перевірити декларацію (Сергія Шефіра. - Ред.). А декларацію голови СБУ ми перевіряємо", - зазначив Новіков.

Голова НАЗК додав, що перевірка декларацій Зеленського і Баканова відбувається не через опубліковану журналістами інформацію, а згідно з порядком черговості.

"Перша декларація, яка перевіряється в країні, - це декларація президента. Перевірка була розпочата ще в квітні і її результати будуть опубліковані до 18 жовтня", - повідомив Новіков.

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Водночас голова Нацагентства пояснив, чи можуть бути викладені в журналістському розслідуванні факти підставою для притягнення до відповідальності чиновників.

"Невідображення (в декларації. - Ред.) коштів на рахунках офшорних компаній не є порушенням. Порушення - невідображення самих компаній, якщо ці компанії належать суб'єктам. Хочу сказати, що в законі "Про запобігання корупції" є частина 3 статті 46. Вона каже, що відображаєються тільки об'єкти, які зареєстровані на офшорні компанії, якщо це майно, яке не використовується в господарській діяльності. Все інше - не підлягає відображенню в декларації. Тобто кошти не підлягають відображенню в декларації, якщо вони належать не фізичній особі, а юридичній, якими є компанії. <...> Самі по собі ці факти, які мали місце в 2012 році, не можуть бути підставою для відповідальності. Вони можуть бути підставою, якщо продовжили існувати на 31 грудня 2020 року і не були відображені в декларації. Існували вони чи не існували - це предмет повної перевірки. Дії 2012 року в принципі не можуть бути кваліфіковані як порушення в рамках компетенції НАЗК", - пояснив Новіков.

Поки жодних звернень про необхідність перевірки фактів, викладених у фільмі-розслідуванні, в НАЗК не надходило.