Затримання Саакашвілі: посол Грузії побував у МЗС України. Про екстрадицію не говорили

Це був перший візит Георгія Закарашвілі до Міністерства закордонних справ України після нещодавнього призначення.

За словами посла, розмовляли не тільки про Саакашвілі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Розмова була і про Саакашвілі (експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі - ред.), що перебуває в ув'язненні в Руставській в'язниці. Українська сторона висловила вдячність з огляду на відвідування його у в'язниці українським консулом. Я запевнив, що грузинська сторона забезпечить дотримання всіх міжнародних норм щодо Саакашвілі", - сказав посол.

"Про екстрадицію Саакашвілі взагалі не було розмови. Що стосується заяви президента України, який висловив занепокоєння через затримання українського громадянина, то це цілком природно і зрозуміло", - зазначив Закарашвілі. Він висловив упевненість, що жодних розбіжностей у стратегічному партнерстві між Грузією та Україною не буде.

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Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки у грузинського експрезидента є українське громадянство.