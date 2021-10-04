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Затримання Саакашвілі: посол Грузії побував у МЗС України. Про екстрадицію не говорили

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Затримання Саакашвілі: посол Грузії побував у МЗС України. Про екстрадицію не говорили
Це був перший візит Георгія Закарашвілі до Міністерства закордонних справ України після нещодавнього призначення.

За словами посла, розмовляли не тільки про Саакашвілі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Розмова була і про Саакашвілі (експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі - ред.), що перебуває в ув'язненні в Руставській в'язниці. Українська сторона висловила вдячність з огляду на відвідування його у в'язниці українським консулом. Я запевнив, що грузинська сторона забезпечить дотримання всіх міжнародних норм щодо Саакашвілі", - сказав посол.

"Про екстрадицію Саакашвілі взагалі не було розмови. Що стосується заяви президента України, який висловив занепокоєння через затримання українського громадянина, то це цілком природно і зрозуміло", - зазначив Закарашвілі. Він висловив упевненість, що жодних розбіжностей у стратегічному партнерстві між Грузією та Україною не буде.

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Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки у грузинського експрезидента є українське громадянство.

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Топ коментарі

  • Evgeny N
    У Міхо є громадянство Грузії? Якщо так, то які питання? Громалянин Грузії затриманий на території Грузії по звинуваченню у злочинах на території Грузії....
    Якщо ні, то тут вже повинна працювати дипломатична служба. Все решта - балачки і піар
  • Mykola Vynohrad
    чем больше мужчиноподобное бабскоугодное существо тем продажнее его нутро . . . он же никогда не был откровенным с мужчинами - да ? этот совковый мажор как порутчик Ржевский все сравнивал с пианино. . . а в Одесе хотел быть Остапом Бендером. Он придурок который хочет запомниться как выскочка. . . .точно как Зеленский. . . Я думаю что зек Саакашвили не верит что он в тюрьме . А есть у него там интернет чтоб поинтересоваться что о нем думают в настоящее время. А он ничего не сделал чтобы облегчить свою судьбу. Ему не привезут бабу с Киева. Потому что есть жена и дети. Он совсем не думает что и жена к нему не приедет пока он не ответит на все ее вопросы. Жены любят задавать неудобные вопросы когда ты в полной жопе. Вот и совадение подошло до Саакашвили зек и ЗеКоманда. . .. . получается что все из ЗеКоманды - скоро будут Зеками. .. . читайте завидуйте - зеуйобки а карма над лжецами одна - ****** вам всем незабаром.
  • Иван Петрович Сидоров
    На Вагнергейт Порошенко четыреждыуклонист-главнокомандующий с начальником СБУ лейтенантом Бакановым ответил Саакашвилигейтом.Премьер Грузии Гарибашвили благодарит Киев за сотрудничество в деле задержания Саакашвили .
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