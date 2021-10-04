За коментарі в соцмережах до новини про вбивство кадебешника в Білорусі затримано 116 осіб, - правозахисники

Від 29 вересня до 1 жовтня в Білорусі затримали 116 осіб через коментарі про загибель мінчанина Андрія Зельцера і співробітника КДБ.

Про це повідомив правозахисний центр "Вясна", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Людей затримують за статтями про образу представника влади (стаття 369 КК) і розпалювання соціальної ворожнечі (стаття 130). У МВС Білорусі заявили, що "встановили" понад 200 осіб, які залишили "образливі коментарі".

Правозахисникам відомі імена 116 осіб, але цифра постійно змінюється. За їхніми даними, більшість затриманих не вийшли на свободу через 72 години після затримання, родичі частини з них досі не знають місце перебування своїх близьких.

Через матеріал про Зельцера в країні заблокували сайт "Комсомольської правди в Білорусі": в ньому одна з однокласниць айтівця добре про нього говорила. Автором цієї замітки є журналіст Геннадій Можейко, якого затримали і помістили в ізолятор на Окрестіна в Мінську. Він також проходить підозрюваним за статтями про розпалювання ненависті (стаття 130 КК) та образу представника влади (стаття 369).

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 28 вересня білоруські провладні ЗМІ опублікували відео того, як мінський айтівець застрелив співробітника КДБ, який увірвався в його квартиру, і теж був застрелений. 30 вересня в Києві відбувся вечір пам'яті загиблого айтівця - Андрія Зельцера.